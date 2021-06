Τόκιο 2020: Μέχρι 10.000 Ιάπωνες θεατές στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2020 ανακοίνωσαν σημερα επισήμως ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν παρουσία θεατών.

Σύμφωνα με με την ανακοίνωση, μέχρι 10.000 Ιάπωνες θα μπορούν να παρευρίσκονται στα στάδια όπου θα διεξάγωνται τα αγωνίσματα – ή θα καλύπτουν το 50% της χωρητικότητας του κάθε σταδίου.

«Το όριο των θεατών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ορίζεται στο 50% της χωρητικότητας του σταδίου – έως και 10.000 άτομα κατ ‘ανώτατο όριο», ανέφεραν οι διοργανωτές.

