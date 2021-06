Ο εντυπωσιακός «χορός» των ψαρονιών μετά το ηλιοβασίλεμα (βίντεο)

Εκατοντάδες χιλιάδες ψαρόνια που πετούν σε εντυπωσιακούς σχηματισμούς ενα απόγευμα στη Δανία απαθανάτισε με την κάμερα του ο φωτογράφος Soren Solkaer, ο οποίος «ακολουθεί» τα πουλιά στο αποδημητικό τους ταξίδι – ή στο ταξίδι της «επιστροφής» – και τα φωτογραφίζει σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης

Τα ψαρόνια πετούν μαζί κατά χιλιάδες σε έναν σχηματισμό που ονομάζεται «μουρμουρητό» (murmuration) και σχεδόν κρύβουν τον ουρανό.

Ο εντυπωσιακός εναέριος «χορός» των ψαρονιών ξεκινά αμέσως μετά τη δύση του ηλίου και συνεχίζεται μέχρι να σκοτεινιάσει εντελώς.

Τα πουλιά συγκεντρώνονται σε κοπάδια και πετούν όλα μαζί για να αποφύγουν τα αρπακτικά που παραμονεύουν.

Photographer @SorenSolkaer captures hundreds of thousands of starlings gathered together in a flying formation called a murmuration. Just after sundown, they congregate in flocks until it’s completely dark to evade predators: https://t.co/TVt6X7s5SE

: Soren Solkaer pic.twitter.com/hkcojLauud

— WIRED (@WIRED) June 22, 2021