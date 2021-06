ΗΠΑ: Δοκίμασαν τις αντοχές αεροπλανοφόρου με έκρηξη… 3,8 Ρίχτερ (βίντεο)

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει μια σειρά δοκιμών για το νεότερο και πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο του, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις στη θάλασσα προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο το πλοίο είναι έτοιμο για συνθήκες πολέμου.

Η πρώτη από τις δοκιμές, οι οποίες είναι γνωστές ως Full Ship Shock Trials, έλαβε χώρα την Παρασκευή όταν το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό προκάλεσε μια γιγαντιαία έκρηξη κοντά στο πλοίο USS Gerald R. Ford, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι φωτογραφίες και τα πλάνα που κυκλοφόρησαν δείχνουν μια τεράστια έκρηξη να σημειώνεται στην επιφάνεια της θάλασσας, η οποία – σύμφωνα με αξιωματούχους – προκλήθηκε από εκρηκτικά βάρους περίπου 18 τόνων.

Το βίντεο με την έκρηξη, όπως αυτή φάνηκε από τη γέφυρα του αεροπλανοφόρου, αναρτήθηκε στο Twitter.

Ever wonder what a 40,000 pound explosive looks like from the bridge wing of a @USNavy aircraft carrier?

Watch footage from #USSGeraldRFord‘s first explosive event of Full Ship Shock Trials and find out! 🤯#ThisIsFordClass #WeAreNavalAviation #Warship78 pic.twitter.com/2kbeEkF0g1

— USS Gerald R. Ford (CVN 78) (@Warship_78) June 20, 2021