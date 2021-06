Social Media: Νικητές ο αρνητισμός και η επιθετικότητα

Ο αρνητισμός, η επιθετικότητα και η χλεύη κερδίζουν την πολιτική αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πιο επικερδές να εμφανισθεί κάποιος μέσω των σχολίων του επικριτικός, ειρωνικός και απαξιωτικός παρά να εισφέρει κάτι θετικό σε μια διαδικτυακή πολιτική αντιπαράθεση. Τα αρνητικά σχόλια έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν το «παιχνίδι της δημοφιλίας» και να γίνουν viral. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μελέτη του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences.

Προκειμένου να καταλήξουν σε σαφή συμπεράσματα, οι επιστήμονες ανέλυσαν 2,7 εκατ. αναρτήσεις σε Twitter και Facebook. Οπως διαπίστωσαν, τα αρνητικά, χλευαστικά ή υποτιμητικά σχόλια κατά πολιτικών αντιπάλων ή απόψεων ήταν εξαιρετικά δημοφιλέστερα συγκριτικά με τα θετικά. Ειδικότερα, κάθε πρόσθετη λέξη επιθετικού περιεχομένου έχει κατά 67% περισσότερες πιθανότητες να αναπαραχθεί από άλλους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή ακριβώς η τάση, η επιβράβευση και επικυριαρχία του αρνητισμού, διαπιστώνεται σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.

Το λεγόμενο «τρολάρισμα», σχόλια δηλαδή με ειρωνικό, υποτιμητικό και χλευαστικό περιεχόμενο, έχουν επταπλάσιες πιθανότητες να γίνουν viral συγκριτικά με όσα αποτυπώνουν θετική διάθεση και συναισθήματα. Οπως φαίνεται, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης λατρεύουν το τεταμένο κλίμα των διαδικτυακών αντιπαραθέσεων.

Οι θετικές αναρτήσεις για πολιτικούς με τους οποίους ο χρήστης ταυτίζεται συγκεντρώνουν πολύ λιγότερες θετικές αντιδράσεις συγκριτικά με τις επιθετικές αναρτήσεις κατά πολιτικών αντιπάλων, που μοιάζουν να συσπειρώνουν τους χρήστες. Οπως διαπιστώνεται, οι αρνητικές αναρτήσεις έχουν κατά 14% περισσότερες πιθανότητες να αναπαραχθούν συγκριτικά με όσες έχουν θετικό περιεχόμενο.

Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διαδικτυακής πραγματικότητας επισημαίνει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης Τζέι Βαν Μπάβελ, δηλαδή, η ενίσχυση και διάδοση του αρνητισμού, της επιθετικότητας και της διχαστικής γλώσσας, είναι πιθανό να επιφέρει ζημιά τόσο στην κοινωνία όσο και στην πολιτική ζωή και στον διάλογο. Μοναδική λύση κατά της πόλωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτιμούν οι επιστήμονες, είναι οι διαχειριστές τους να μην αποθαρρύνουν απλώς τη δημιουργία σχετικού κλίματος, αλλά και να λαμβάνουν τιμωρητικά μέτρα ώστε να εξαλειφθούν τέτοια φαινόμενα.