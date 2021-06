Σπάνιος πίνακας του Τουλούζ Λοτρέκ με θέμα χειρουργική επέμβαση σε δημοπρασία (εικόνα)

Εκτός από τς διάσημες σκηνές των παρισινών καμπαρέ, των χαμαιτυπείων και των τροφαντών χορευτριών του καν-καν που αποτυπώνονται στις περίφημες αφίσες του Τουλούζ Λοτρέκ στα τέλη του 19ου αιώνα, ο καλλιτέχνης είχε ζωγραφίσει και τρεις μοναδικούς πίνακες με εντελώς διαφορετικό θέμα: στιγμιότυπα από τα νοσοκομεία και συγκεκριμένα χειρουργικές επεμβάσεις.

A rare painting of a surgery by Henri de Toulouse-Lautrec painting will be sold by Artcurial after more than a century in private hands. https://t.co/MEKXN6A8Q0

— School Of Visual Arts (@SVA_News) June 19, 2021