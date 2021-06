Η Ελλάδα συνυπογράφει την κοινή δήλωση για τον ουγγρικό νόμο κατά της «προώθησης» της ομοφυλοφιλίας

«Ντροπή» χαρακτήρισε σήμερα το νόμο της Ουγγαρίας που απαγορεύει την «προώθηση» της ομοφυλοφιλίας στους ανηλίκους η Πρόεδρος της Κομισιόν.

«Αυτός ο νόμος ξεκάθαρα κάνει διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και είναι αντίθετο στις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα», ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

«Δεν κάνουμε συμβιβασμούς», τόνισε και προσέθεσε: «Θα χρησιμοποιήσω όλες τις δυνάμεις της Κομισιόν για να διαβεβαιώσω ότι υπάρχει εγγύηση για τα δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων πολιτών όποιος κι αν είναι κάποιος, όπου κι αν μένει».

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ζήτησε από τους αρμόδιους επιτρόπους να γράψουν επιστολή προς τις ουγγρικές αρχές εκφράζοντας την ανησυχία πριν το νομοσχέδιο τεθεί σε εφαρμογή.

Η Ελλάδα συνυπογράφει την κοινή δήλωση των χωρών που ζητούν δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νόμο της Ουγγαρίας που στρέφεται ενάντια στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

«Η Ελλάδα μετά τις ανεπαρκείς εξηγήσεις της Ουγγαρίας στο χθεσινό συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων συνυπογράφει την κοινή δήλωση των χωρών που ζητούν δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νόμο που στρέφεται ενάντια στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας», αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

«Η ξεκάθαρη θέση που πήραμε στο χθεσινό συμβούλιο σήμερα αποτυπώνεται και στην συνυπογραφή της σχετικής κοινής δήλωσης».

Greece is co-signing the declaration on the anti LGBTQI Hungarian law after the relevant rule of law hearing at the GAC. We urged the Commission to take action on the matter #LGBTQI

— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) June 23, 2021