Κατάρρευση κτιρίου στο Μαϊάμι: Περίπου εκατό άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται

Οι αμερικανικές αρχές δεν είχαν καμιά πληροφορία χθες Πέμπτη για την τύχη 99 ανθρώπων, αφότου το τμήμα της πολυκατοικίας στην οποία διέμεναν κοντά στο Μαϊάμι κατέρρευσε, εγείροντας φόβους πως ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ βαρύς. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος η πολιτεία της Φλόριντα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ διατάχθηκε η παροχή βοήθειεας από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με τους New York Times έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος ενός ανθρώπου και 99 αγνοούνται.

Είναι άγνωστο πόσοι ακριβώς από τους ενοίκους των διαμερισμάτων στο τμήμα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους όταν έγινε η καταστροφή, στη 01:30.

Αξιωματούχοι στον δήμο Σέρφσαϊντ δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων στο κτιριακό συγκρότημα Champlain Towers.

Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, έχουν διασωθεί μέχρι τώρα 35 άνθρωποι. Η διάσωση ενός μικρού αγοριού καταγράφηκε σε βίντεο.

MIRACLE RESCUE: Firefighters pull boy from rubble alive after multi-story building partially collapses near Miami Beach.

A huge search and rescue effort is ongoing. https://t.co/eOl265Wngw pic.twitter.com/A62e5ka58v

