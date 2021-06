Κορωνοϊός: Δείχνει τα δόντια της και η μετάλλαξη Λάμδα

Στο μικροσκόπιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει μπει η Λάμδα ή C.37, μία μετάλλαξη του κορωνοϊού που έχει ήδη εντοπιστεί σε 29 έθνη – επτά εξ αυτών στη Λατινική Αμερική. Μάλιστα, ο ΠΟΥ την χαρακτηρίζει ως «παραλλαγή ενδιαφέροντος».

Στο Περού, όπου εντοπίστηκε τον περασμένο Αύγουστο, η μετάλλαξη Λάμδα αντιπροσωπεύει το 82% των νέων λοιμώξεων και αφορά επίσης μία στις τρεις επιβεβαιωμένες μολύνσεις στη Χιλή. Την ίδια ώρα εξαπλώνεται ταχέως στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Κολομβία, τον Ισημερινό και το Μεξικό.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε στοιχεία ότι η μετάλλαξη Λάμδα είναι πιο επιθετική», δήλωσε ο ιολόγος του ΠΟΥ, Ζάιρο Μεντέζ-Ρίκο. «Είναι πιθανό να εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά μόλυνσης, αλλά δεν έχουμε ακόμη αρκετά αξιόπιστα δεδομένα για να τα συγκρίνουμε με τη Γάμμα ή τη Δέλτα».

Οι Άλφα (B.1.1.7), Βήτα (B.1.351), Δέλτα (B.1.617.2) και Γάμμα (P.1) κατηγοριοποιούνται ως «παραλλαγές ανησυχίας» από τον ΠΟΥ, με την ταξινόμηση να υποδεικνύει ότι είναι πιο μεταδοτικές και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν, οδηγώντας σε πιο σοβαρή ασθένεια.

«Προς το παρόν δεν υπάρχει ένδειξη ότι η Δέλτα είναι πιο επικίνδυνη και οδηγεί σε αυξημένη θνησιμότητα», ανέφερε ο Μεντέζ-Ρίκο.

