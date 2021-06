Αδεια για διαστημικά ταξίδια στην Virgin Galactic

Την πολυπόθητη άδεια να μεταφέρει επιβάτες στο διάστημα πήρε η Virgin Galactic, η «διαστημική» εταιρεία του σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον, από την Ομοσπονδιακή Αρχή Αεροπλοΐας των ΗΠΑ (US Federal Aviation Administration).

Η σημερινή απόφαση στην ουσία κάνει πραγματικότητα το όνειρο του εκκεντρικού επιχειρηματία που ξεκίνησε να οραματίζεται τα διαστημικά ταξίδια το 2004 και άρχιζε να κατασκευάζει και το κατάλληλο αεροσκάφος για αυτό τον σκοπό.

Full Commercial Launch license Our recent #Unity21 spaceflight performed well against all flight objectives and marks the first time the FAA has licensed a spaceline to fly customers. Next up in our test program – a fully crewed spaceflight this Summer https://t.co/y0P69gofbK pic.twitter.com/fAUWxp8YNy

— Virgin Galactic (@virgingalactic) June 25, 2021