Κατάρρευση κτιρίου στο Μαϊάμι: Τέσσερις νεκροί και 159 αγνοούμενοι

Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στο τμήμα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε κοντά στο Μαϊάμι, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους πως ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι βαρύς.

Μέχρις στιγμής έχουν ανασυρθεί τέσσερις νεκροί, ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων ανέβηκε και υπολογίζεται σε 159 άτομα.

Ο δήμαρχος του Μαϊάμι – Ντέιντ εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτοί οι άνθρωποι που αγνοούνται θα βρεθούν ζωντανοί.

Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος η πολιτεία της Φλόριντα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ διατάχθηκε η παροχή βοήθειεας από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης.

Είναι άγνωστο πόσοι ακριβώς από τους ενοίκους των διαμερισμάτων στο τμήμα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους όταν έγινε η καταστροφή, στη 01:30, ενώ σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, έχουν διασωθεί δεκάδες άνθρωποι. Η διάσωση ενός μικρού αγοριού καταγράφηκε σε βίντεο.

MIRACLE RESCUE: Firefighters pull boy from rubble alive after multi-story building partially collapses near Miami Beach.

A huge search and rescue effort is ongoing. https://t.co/eOl265Wngw pic.twitter.com/A62e5ka58v

— ABC News (@ABC) June 24, 2021