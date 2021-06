Γερμανικά ΜΜΕ: Αναφορές για επιθέσεις με μαχαίρι στην πόλη Βίρτσμπουργκ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται αυτή τη στιγμή εξέλιξη στο κέντρο της πόλης Βίρτσμπουργκ στη Γερμανία, με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αποκλείσει περιοχές του κέντρου της πόλης.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επιθέσεις με μαχαίρι, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τον πληθυσμό.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν.

Στο παρακάτω βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο Twitter, εμφανίζεται ένας άνδρας να κρατάει μαχαίρι και δύο άλλους να προσπαθήσουν να τον αποκλείσουν.

BREAKING: Multiple victims after knife attack in Würzburg, Germany; suspect in custody pic.twitter.com/66KskUdNzC

— BNO News (@BNONews) June 25, 2021