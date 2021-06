Την 1η Ιουλίου τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος της Νταϊάνα

Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι θα κάνουν τα αποκαλυπτήρια ενός αγάλματος στη μνήμη της μητέρας τους – η πρώτη φορά που γιοι της πριγκίπισσας θα επανενωθούν μετά την κηδεία του δούκα του Εδιμβούργου στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Η τελετή των αποκαλυπτηρίων θα γίνει την 1η Ιουλίου – όταν η Νταϊάνα θα έκλεινε τα 60 της χρόνια – στους κήπους του Κένσινγκτον, όπου μένει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η οικογένεια του.

Kensington Palace have made their first announcement about the Princess Diana statue unveiling on July 1. Prince Harry and Prince William will be joined at the Sunken Garden event alongside the statue committee, sculptor Ian Rank-Broadley, and garden designer, Pip Morrison. pic.twitter.com/e9FbBKJJpI

— Omid Scobie (@scobie) June 25, 2021