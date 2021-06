Πυρκαγιά κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Elephant and Castle στο νότιο Λονδίνο.

Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής με δέκα οχήματα και 70 πυροσβέστες, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να κρατήσουν τις πόρτες και τα παράθυρα των σπιτιών τους κλειστά.

Three commercial units underneath the railway arches are completely alight and four cars and a telephone box are also alight near #ElephantandCastle Railway Station. Road closures are in place and people are advised to avoid the area and keep windows and doors closed pic.twitter.com/yALJKnVd8d

— London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021