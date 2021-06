Γαλλία: Ανθρωποκυνηγητό για τη γυναίκα που προκάλεσε την καραμπόλα στο Tour de France

Την γυναίκα με το πλακάτ που πριν τρεις ημέρες προκάλεσε την μεγάλη καραμπόλα και τον τραυματισμό πολλών ποδηλατών στο Tour de France, ψάχνουν οι αρχές της Βρετάνης στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η γυναίκα που έκλεισε με την πινακίδα τον δρόμο στους ποδηλάτες για να ποζάρει χαμογελαστή στις κάμερες για να τη δουν ο παππούς και η γιαγιά της, δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα.

A fan caused a massive pile-up on the first day of the Tour de France.

Η ίδια το «έσκασε» αμέσως μόλις κατάλαβε τι προκάλεσε και πριν έρθει η αστυνομία.

Οι αρχές εξετάζουν το οπτικό υλικό και ζητούν την βοήθεια του κόσμου προκειμένου να την εντοπίσουν.

French police are looking for a spectator who sent dozens of elite cyclists crashing in a massive pile-up on the first day of Tour de France. https://t.co/tbFJ2E3apL

— NBC News (@NBCNews) June 29, 2021