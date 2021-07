Μεξικό: Κατασβέστηκε το «πύρινο μάτι» στην επιφάνεια του ωκεανού – Βίντεο

Πυρκαγιά στην επιφάνεια του ωκεανού, δυτικά της χερσονήσου Γιουκατάν του Μεξικού, κατασβέστηκε νωρίς την Παρασκευή, ανακοίνωσε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Pemex, τονίζοντας πως διαρροή αερίου σε υποβρύχιο αγωγό προκάλεσε την πυρκαγιά, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο που έγιναν viral στο διαδίκτυο.

Μεγάλες πορτοκαλί φλόγες που ξεπηδούν από το νερό μοιάζοντας με λιωμένη λάβα ονοματίστηκαν ως «πύρινο μάτι» από χρήστες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω του κυκλικού σχήματος της φλόγας, που μαινόταν σε μικρή απόσταση από μια πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου της Pemex.

Η πυρκαγιά χρειάστηκε περισσότερες από πέντε ώρες για να κατασβεστεί πλήρως, σύμφωνα με την πετρελαϊκή εταιρεία.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε μέσα σε υποβρύχιο αγωγό που συνδέεται με μια πλατφόρμα στο κοίτασμα Κου Μαλουμπ Ζάαπ, το πιο σημαντικό της Pemex, ανέφεραν τέσσερις πηγές στο Reuters.

Το Κου Μαλουμπ Ζάαπ βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη νότια άκρη του Κόλπου του Μεξικού.

Η Pemex τόνισε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και πως η παραγωγή δεν επηρεάστηκε μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς περίπου στις 5:15 τα ξημερώματα, τοπική ώρα.

This is the Gulf of Mexico.

A gas leak from an underwater pipeline caught fire, near to a Pemex oil platform.

It took nearly five hours to extinguish this extraordinary eye of fire. pic.twitter.com/En1CtZQ0xM

