Συντριβή αεροσκάφους στις Φιλιππίνες: «Δεν πιστεύεται ότι προκλήθηκε από επίθεση» (βίντεο)

Η συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας των Φιλιππίνων δεν πιστεύεται ότι προκλήθηκε από επίθεση, αλλά οι αρχές εστιάζουν επί του παρόντος στη διάσωση επιζώντων και δεν ερευνούν την αιτία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης ‘Εντγκαρντ Αρεβάλο.

Το αεροσκάφος συνετρίβη σε περιοχή όπου οι δυνάμεις του στρατού πολεμούν εδώ και πολύ καιρό ισλαμιστές μαχητές.

«Καθώς το αεροσκάφος μετέφερε τους στρατιώτες μας από το Καγκαγιάν ντε Όρο (στο νότιο νησί Μιντανάο) έχασε τον διάδρομο προσγείωσης και μετά προσπάθησε να τον ξαναβρεί αλλά δεν τα κατάφερε», δήλωσε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Σομπετζάνα.

#Philippines #planecrash: 40 Rescued After #Military #Plane Carrying 85 People #Crashes In Philippines

The C-130 aircraft of the Philippine Air Force had a mishap on landing on the island of Jolo, the air force said in a statement. pic.twitter.com/cc6mm6cjss

