Μποτσουάνα: Ανακαλύφθηκε το τρίτο μεγαλύτερο διαμάντι στον κόσμο (βίντεο)

Την ανακάλυψη ενός πελώριου διαμαντιού 1.174 καρατίων ανακοίνωσε η Μποτσουάνα, σαγηνεύοντας τα μάτια και τη φαντασία πολλών ανά τον κόσμο.

Το διαμάντι αυτό, που γεμίζει άνετα μια ανθρώπινη χούφτα, εντοπίστηκε στις 12 Ιουνίου στο αδαμαντωρυχείο Κάροουε και παρουσιάστηκε σε κυβερνητική εκδήλωση την Τετάρτη.

Την ανακάλυψή του χαιρέτισε με δηλώσεις και ο ίδιος ο Μογκβουέτσι Μασίσι, ο πρόεδρος της Μποτσουάνας, της μεγαλύτερης αδαμαντοπαραγωγού χώρας της Αφρικής.

An enormous 1,174-carat diamond has been unearthed in Botswana, a mining company has said, the second massive diamond to be found in the country in the space of a few weeks https://t.co/kygZRrx1Xk pic.twitter.com/CR66iYWCQ5

— CNN (@CNN) July 8, 2021