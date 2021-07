Βενετία: Απαγορευτικό για τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια από 1η Αυγούστου

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε την απαγόρευση εισόδου μεγάλων πλοίων κρουαζιέρας στη Βενετία, με σκοπό την προστασία του κορυφαίου προορισμού από τον υπερβολικό τουρισμό.

Η πρόσβαση στη γραφική πλατεία του Αγίου Μάρκου έχει εδώ και χρόνια καταστεί μήλον της Έριδος μεταξύ περιβαλλοντιστών από τη μία και τουριστικών επιχειρήσεων από την άλλη. Η ένταση κορυφώθηκε το 2019, όταν ένα κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε μέσα στον κόλπο της Βενετίας προκαλώντας και τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων.

Με δεδομένη πλέον την προοπτική επιστροφής του τουρισμού σε μεγάλους αριθμούς αυτό το καλοκαίρι, το θέμα έχει αναχθεί σε κεντρικό ζήτημα για τις δύο πλευρές.

Έτσι η κυβέρνηση στη Ρώμη έσπευσε να εγκρίνει διάταγμα το οποίο απαγορεύει σε μεγάλα κρουαζιερόπλοια, καθώς και σε μεγάλα εμπορικά σκάφη, να εισέρχονται στον κλειστό κόλπο της Βενετίας από την 1η Αυγούστου.

A #Venezia dal 1 agosto le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco per il canale della Giudecca. Approvato il decreto legge in consiglio dei ministri. Orgoglioso di un impegno mantenuto. @UNESCO @AAzoulay pic.twitter.com/1HXIwpbHbZ

— Dario Franceschini (@dariofrance) July 13, 2021