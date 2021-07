Εμβόλια Covid-19: Αρκετά πιο αποτελεσματικά τα σκευάσματα mRNA, δείχνουν έρευνες

Πολύ μεγαλύτερη καταγράφεται η αποτελεσματικότητα των εμβολίων mRNA, όπως των Pfizer/BioNTech και Moderna, έναντι της μετάλλαξης Δέλτα σε σύγκριση με το σκεύασμα της AstraZeneca, παραδέχονται πλέον και τα βρετανικά πανεπιστήμια.

Συγκριτικές έρευνες τριών πανεπιστημίων που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, έδειξαν ότι ενώ ο πλήρης εμβολιασμός με το εμβόλιο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης/AstraZeneca προσφέρει προστασία 55% έναντι της εμφάνισης συμπτωμάτων από την ινδική μετάλλαξη του κορωνοϊού, το ποσοστό ανεβαίνει στο 83% με 85% για τους πλήρως εμβολιασμένους με τα εμβόλια mRNA.

Οι επιστήμονες των Imperial College London, London School of Hygiene and Tropical Medicine, και University of Warwick εντόπισαν πάντως πολύ μικρότερη διαφορά μεταξύ των εμβολίων στην αποτροπή σοβαρής νόσησης ή θανάτου με τις δύο δόσεις, ενώ μετά μόνο μία δόση η απόδοση των διαφορετικών εμβολίων δεν έχει καθόλου διαφορές.

Έτσι το ποσοστό αποφυγής εισαγωγής στο νοσοκομείο είναι για το μεν AstraZeneca (μετά δύο δόσεις) από 85% έως 90%, αναλόγως τα ευερήματα κάθε πανεπιστημίου, ενώ για τα εμβόλια των Pfizer και Moderna κυμαίνεται από 87% έως 91%.

Όσο για την αποτροπή του θανάτου από Covid-19, τα ποσοστά είναι για το μεν AstraZeneca μεταξύ 85% και 96%, για τα δε Pfizer και Moderna ανάμεσα σε 89% και 96%.

Ο καθηγητής Τζόναθαν Μπελ, του University of Nottingham, που δε συμμετείχε σε κάποια από τις παραπάνω έρευνες, επεσήμανε ότι δεδομένων αυτών των διαφορών μεταξύ των εμβολίων, ίσως θα είναι καλό η βρετανική κυβέρνηση να στραφεί μόνο στα εμβόλια mRNA εφόσον αποφασίσει να προχωρήσει και σε τρίτο εμβολιασμό τον φθινόπωρο.

Πηγή: Daily Mail