Βιβλική καταστροφή στην Γερμανία: Τουλάχιστον 103 οι νεκροί από τις πλημμύρες

Τουλάχιστον 103 είναι οι νεκροί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες στην Γερμανία, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, ενώ στους 118 ανήλθαν οι θάνατοι σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Αυτήν την στιγμή έχουμε 60 νεκρούς μόνο στην περιοχή της Ρηνανίας-Παλατινάτου», ανακοίνωσε η επικεφαλής της τοπικής κυβέρνηση Μαλού Ντράγερ.

