Πλημμύρες στη Γερμανία: Τραγωδία δίχως τέλος με 103 νεκρούς – Πάνω από 1.300 οι αγνοούμενοι

Mια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της βιώνει τα τελευταία 24ωρα η Γερμανία, με τον αριθμό των νεκρών από τις φονικές πλημμύρες να ξεπερνά τους 100, φτάνοντας στους 103, ενώ πάνω από 1.300 εκτιμάται ότι είναι οι αγνοούμενοι.

Παράλληλα, ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων και στο Βέλγιο. Σύμφωνα με τους τελευταίους υπολογισμούς, τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη Βαλλονία τα τελευταία. Στους 13 ανέρχεται ο αριθμός των αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των γερμανικών αρχών, μόνο στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, μία από τις πλέον πληγείσες περιοχές, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 43, έναντι 31 την Πέμπτη.

Drone footage shows the extent of damage in western Germany after heavy rain triggered severe floods. Dozens of people are still missing. Latest on this story here: https://t.co/tDlDebAN8h pic.twitter.com/dyW5i5TKne — Sky News (@SkyNews) July 15, 2021

Πολλοί άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι αγνοούνται έπειτα από μεγάλη κατολίσθηση, που προκλήθηκε σήμερα το πρωί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, παρασύροντας σπίτια στην κοινότητα του Ερσταντ-Μπλέσεμ, κοντά στην Κολωνία.

«Τα σπίτια παρασύρθηκαν από τα νερά και ορισμένα κατέρρευσαν. Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται», σύμφωνα με tweet των κοινοτικών αρχών της περιοχής της Κολωνίας. Εκπρόσωπος δήλωσε ότι υπάρχει επίσης μεγάλος αριθμός επιβεβαιωμένων θανάτων.

Residents of villages in Germany hit by floods have been rescued by helicopter. Dozens of people are known to have died so far. Read more here: https://t.co/bcMdUO2e4s

Read more here: pic.twitter.com/a7gIU5g32M — Sky News (@SkyNews) July 15, 2021

Οι εικόνες από τον τόπο της καταστροφής δείχνουν έναν γιγάντιο κρατήρα όπου έχουν συσσωρευθεί τεράστιες ποσότητες λάσπης, λασπόνερων και συντριμμιών.

«Εκκλήσεις φθάνουν από σπίτια, αλλά πολλές φορές η βοήθεια δεν είναι δυνατή», εξηγούν οι τοπικές αρχές για την περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την Κολωνία.

Incredible footage of a firefighter being saved by members of the public from the floods in Germany! Horrific scenes in Germany and Belgium, my thoughts are with all affected! Love seeing people pull together and help each other during times like this! pic.twitter.com/Wz5Nw5E1ld — ❤️ A page to make you smile ❤️ (@hopkinsBRFC21) July 15, 2021

Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετέχουν εκτός την πυροσβεστική, τον Οργανισμό Πολιτικής Προστασίας (THW) και τον Ερυθρό Σταυρό και περίπου 850 στρατιώτες. Η παροχή βοήθειας έχει «ύψιστη σημασία», δήλωσε η υπουργός Άμυνας, Άνεγκρετ Κραμπ-Καρενμπάουερ. Οι τοπικές αρχές μπορούν να απευθυνθούν ανά πάσα στιγμή στους στρατιωτικούς διοικητές της περιοχής τους και να ζητήσουν βοήθεια.

Στο μεταξύ η γερμανική κυβέρνηση ετοιμάζει πρόγραμμα για την παροχή άμεσης βοήθειας στους πληγέντες από την κακοκαιρία και για την αποκατάσταση των ζημιών. Ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ δεν θέλησε να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία, επειδή, όπως δήλωσε, δεν διαθέτουμε ολοκληρωμένη εικόνα για το εύρος των καταστροφών. Παράλληλα επισήμανε όμως ότι θα είναι ένα «μεγάλο πακέτο» βοήθειας. Πάντως, στις μεγάλες πλημύρες του 2013 στους ποταμούς Έλβα και Δούναβη οι κρατικές παροχές βοήθειας ξεπέρασαν τα 8 δισ. ευρώ.

με πληροφορίες από Reuters, AFP, DW