Παναγία των Παρισίων: Θεραπεύοντας τις πληγές του τραυματισμένου ναού (βίντεο)

Σε Παναγίας της… Σκαλωσιάς έχει μετατραπεί η Παναγία των Παρισίων, η περίφημη «Νοτρ Νταμ» δύο και πλέον έτη μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Απριλίου του 2019 που λίγο έλειψε να αφανίσει ένα από τα κορυφαία αρχιτεκτονικά δημιουργήματα του Μεσαίωνα και κεντρικό αξιοθέατο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Όπως δείχνει εντυπωσιακό ρεπορτάζ του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου NBC, οι εργασίες αναστήλωσης των τραυματισμένων πτυχών της μοναδικής αυτής εκκλησίας προχωρούν με πολύ εντατικούς ρυθμούς, πράγμα που ήταν εξ αρχής απαραίτητο ώστε να αποτραπεί τυχόν περαιτέρω ζημιά από καιρικές ή άλλες συνθήκες.

Υπάρχουν παντού σκαλωσιές που κάνουν τη ρεπόρτερ του καναλιού να μιλήσει για ένα «μεταλλικό κλουβί» μέσα στην εκκλησία.

Two years after the fire, @mollymhunter has a behind-the-scenes look inside Notre Dame and the current restoration process. pic.twitter.com/77MAhJQCwF

