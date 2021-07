Tο διαστημικό ταξίδι του Tζεφ Μπέζος: Live η εκτόξευση

Ο Τζεφ Μπέζος, ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, εκτοξεύθηκε στο διάστημα με το διαστημικό όχημα New Shepard της εταιρείας του, Blue Origin, σε ένα ακόμη ορόσημο για τη νέα εποχή των ιδιωτικών διαστημικών ταξιδιών και του διαστημικού τουρισμού.

Λίγα λεπτά μετά, κι αφού έφτασε στα όρια του διαστήματος, η κάψουλα επέστρεψε και προσγειώθηκε με την βοήθεια αλεξίπτωτων.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος αναχώρησε από τις εγκαταστάσεις της Blue Origin στην έρημο του δυτικού Τέξας για ένα ταξίδι διάρκειας έντεκα λεπτών στην άκρη του διαστήματος, εννέα μέρες αφότου ο Βρετανός μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη υποτροχιακή πτήση για την εταιρεία του διαστημικού τουρισμού Virgin Galactic από το Νέο Μεξικό.

Ο Μπράνσον πήγε πρώτος στο διάστημα, όμως ο Μπέζος αναμένεται να πετάξει σε μεγαλύτερο ύψος — 100 χιλιόμετρα για την Blue Origin έναντι 86 χλμ. για τη Virgin Galactic — σε αυτό που ειδικοί αποκαλούν την πρώτη παγκοσμίως διαστημική πτήση χωρίς πιλότο με ένα πλήρωμα που αποτελείται εξ ολοκλήρου από πολίτες.

Video από την στιγμή της εκτόξευσης

Watch as Jeff Bezos and crew blast off aboard the Blue Origin ship into space https://t.co/enNUiB9jjU pic.twitter.com/uVwBy4iYvR

Video από τη στιγμή της προσγείωσης

HISTORIC FLIGHT: Jeff Bezos, Mark Bezos, Wally Funk and Oliver Daemen are back on Earth after launching into space aboard Blue Origin’s New Shepard spacecraft. pic.twitter.com/wRK072OXL0

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 20, 2021