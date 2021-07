Μεγάλος μετεωρίτης έκανε τη νύχτα – μέρα στη Νορβηγία

Ενας «ασυνήθιστα μεγάλος μετεωρίτης» φώτισε για λίγο τον ουρανό στη νότια Νορβηγία σήμερα, προκαλώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα ήχου και φωτός, καθώς διέσχιζε τον ουρανό και ένα μικρό τμήμα του ενδέχεται να κατέληξε στη Γη, πιθανόν σε κοντινή απόσταση από την πρωτεύουσα Όσλο, σύμφωνα με ειδικούς.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τραυματίες ή ζημιές.

Video of the #meteor #meteorite passing over SW Sweden and S Norway. Video from Oslo in Norway. Video credit: @mikaelberg2k – Thank You! #Sweden #Norway #Oslo https://t.co/pwzifEphsQ

