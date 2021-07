Γερμανία: Έκρηξη σε εγκαταστάσεις με χημικά στο Λεβερκούζεν

Έκρηξη σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις με χημικά στο Λεβερκούζεν, στη δυτική Γερμανία.

Οι διαχειριστές του βιομηχανικού πάρκου Chempark κάλεσαν μέσω Twitter τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα.

Σημείωσαν επίσης ότι παραμένουν αδιευκρίνιστα τα αίτια της έκρηξης.

Το δίκτυο WDR μετέδωσε -επικαλούμενο μάρτυρες- ότι ακούστηκε έκρηξη και υπάρχει καπνός στις εγκαταστάσεις της Bayer.

#BREAKING : Emergency services responding to large explosion at chemical plant in Leverkusen, Germany pic.twitter.com/4cILPlciQ8

Η αστυνομία απέκλεισε έναν κοντινό αυτοκινητόδρομο.

JUST IN – Severe explosion at “Bayer” chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 27, 2021