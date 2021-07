Σινοαμερικανικό βαλς με απόσταση

Η υπ’ αριθμόν 2 του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Γουέντι Σέρμαν (αριστερά), συναντήθηκε χθες με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι (δεξιά) και τον υφυπουργό Εξωτερικών Σίε Φενγκ στην πόλη Τιαντζίνγκ, που βρίσκεται σε απόσταση μιας ώρας από το Πεκίνο, χωρίς ωστόσο να γίνει το πρώτο βήμα για μία συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της συνόδου G8. (Φωτ. U.S. DEPARTMENT OF STATE / HANDOUT VIA REUTERS)