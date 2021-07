Έκρηξη στο Λεβερκούζεν: Ένας νεκρός, 16 τραυματίες και τέσσερις αγνοούμενοι ο τραγικός απολογισμός

Ένας νεκρός, 16 τραυματίες -δύο εκ των οποίων σοβαρά- και τέσσερις αγνοούμενοι είναι, σύμφωνα με την Rheinische Post, ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε σε δεξαμενή εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων, στο χημικό πάρκο του Λεβερκούζεν, στο Μπούριγκ της Γερμανίας. Η φωτιά έχει κατασβεστεί.

Πυκνός μαύρος καπνός αναδύεται ακόμη από το σημείο της έκρηξης, όπου, όπως σημειώνει η Bild, γίνεται η καύση απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων και επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων.

Το νέφος που έχει δημιουργηθεί κατευθύνεται, σύμφωνα με το κέντρο ελέγχου της περιφέρειας Ράινις-Μπέργκις, προς τις περιοχές Μπουρσάιντ και Βερμελσκίρχεν, ενώ η οσμή είναι αισθητή έως το Ζόλινγκεν και το Βούπερταλ.

Λίγα λεπτά μετά την έκρηξη ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή «ΝΙΝΑ», μέσω της οποίας, με μήνυμα «ακραίου κινδύνου», ενημερώθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να διατηρήσουν πόρτες και παράθυρα κλειστά.

RAW: A huge explosion at a chemical park in the western German city of Leverkusen sent a column of black smoke into the air, with officials urging residents to shelter indoors and close their windows. pic.twitter.com/jc2ehvL9T0

— DW News (@dwnews) July 27, 2021