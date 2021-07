Ο Μπόρις Τζόνσον, η «μάχη» με μια ομπρέλα και τα γέλια του πρίγκιπα Κάρολου (βίντεο)

«Μάχη» με τον αέρα για ελέγξει την ομπρέλα του έδωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης, με τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπα Κάρολο, να το διασκεδάζει.

Ενώ καθόταν δίπλα στον Κάρολο, ο Τζόνσον δυσκολεύτηκε να ανοίξει την ομπρέλα του.

Κατόπιν την προσέφερε στην υπουργό Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ, προτού ο δυνατός αέρας αναποδογυρίσει την ομπρέλα, προκαλώντας το γέλιο των τριών τους.

Prince Charles giggles as Boris Johnson struggles with his umbrella pic.twitter.com/FuICkKvNbQ

— The Sun (@TheSun) July 28, 2021