Τουρκία: Ερευνα για σαμποτάζ πίσω από τις πυρκαγιές

Το κατά πόσο οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες την Τουρκία είναι αποτέλεσμα δολιοφθοράς εξετάζει το Τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών και οι Μυστικές Υπηρεσίες της χώρας, όπως γνωστοποίησε με δηλώσεις του ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η εκδήλωση πολλαπλών εστιών ταυτόχρονα ωθεί τις τουρκικές αρχές να τονίζουν πως δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο οι πυρκαγιές να οφείλονται σε εγκληματικές ενέργειες, σε εμπρησμούς.

Το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στη Μαναβγκάτ «σε τέσσερα διαφορετικά σημεία» οδηγεί στην υποψία πως «επρόκειτο για εμπρησμό», όμως «δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες προς το παρόν», είπε ο δήμαρχος της Αττάλειας, Μουχίτιν Μπετζέκ.

Ο εισαγγελέας στη Μαρμαρίδα διενεργεί έρευνα για να εξακριβώσει τα αίτια της δασικής πυρκαγιάς σε αυτήν την περιοχή, μετέδωσε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή.

Turkey’s Interior Ministry and intelligence services are investigating whether forest fires deliberate act of sabotage – President Erdogan pic.twitter.com/8xg8LrMLjO

— TRT World Now (@TRTWorldNow) July 30, 2021