Εφιάλτης θερινής νυκτός

Σε κάποιες περιοχές της Αμερικής, η θερμοκρασία ανέβηκε τον Ιούνιο έως και 17 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο, κάτι που επηρεάζει περισσότερο όσους εργάζονται στην ύπαιθρο. Φωτ. Grant Hindsley for The New York Times