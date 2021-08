Πλίμουθ: Περιστατικό με πυροβολισμούς – Η αστυνομία επιβεβαιώνει θύματα και τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (τοπική ώρα) στο Πλίμουθ της νοτιοδυτικής Αγγλίας, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα και σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν θύματα και τραυματίες από το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε ένα σοβαρό περιστατικό στην περιοχή και οι κάτοικοι κλήθηκαν να μείνουν μέσα στο σπίτι τους και να ακολουθούν τις συμβουλές της αστυνομίας.

Ο τοπικός βουλευτής Λουκ Πόλαρντ έγραψε στο Twitter: «Πραγματικά ανησυχητικά νέα που έρχονται από τον Κέιχαμ στο Πλίμουθ. Παρακαλώ όλους να παραμείνουν ασφαλείς, να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να ακολουθήσουν τις συμβουλές της αστυνομίας».

Update: awaiting confirmation of number of victims but this looks like a very grim day for our city and our community.

Please can I ask that you think of the families and our community and not share any images or videos of any of the victims. #keyham

— Luke Pollard MP (@LukePollard) August 12, 2021