Στα χέρια των Ταλιμπάν, αμαχητί, και το τελευταίο προπύργιο προ της Καμπούλ

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν το πρωί της Κυριακής την στρατηγικής σημασίας πόλη Τζαλαλάμπαντ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, χωρίς μάχη, θέτοντας πλέον υπό τον έλεγχό τους το τμήμα του οδικού δικτύου που συνδέει το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

«Δεν βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες αυτή τη στιγμή στη Τζαλαλάμπαντ, διότι ο κυβερνήτης παραδόθηκε στους Ταλιμπάν», δήλωσε αφγανός αξιωματούχος στην πόλη, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Η παράδοση «ήταν ο μοναδικός τρόπος για να σωθούν οι ζωές αμάχων», πρόσθεσε.

Δυτικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την πτώση της πόλης.

Με την κατάληψη της Τζαλαλάμπαντ από τους ισλαμιστές αντάρτες, πλέον στα χέρια των κυβερνητικών δυνάμεων δεν απομένει πλέον καμία άλλη μεγάλη πόλη παρά μόνο η πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, η Καμπούλ.

The Taliban race closer to a complete military takeover of Afghanistan after capturing more major cities, leaving only the isolated capital Kabul for them to conquer https://t.co/mXdrJ2qCLO pic.twitter.com/9cVxIhQVWm

— AFP News Agency (@AFP) August 15, 2021