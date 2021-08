Αφγανιστάν: Η αυτοσχέδια γαλλική πρεσβεία στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Η Γαλλία μετέφερε την πρεσβεία της στο Αφγανιστάν κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, αναφέροντας ότι θα παραμείνει σε λειτουργία για την εκκένωση όλων των Γάλλων πολιτών που πιθανόν να βρίσκονται ακόμη στη χώρα, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λε Ντριάν.

The French Embassy is relocated and at work @KabulAirport #Afghanistan pic.twitter.com/qmuNgb9Mbm

