Ισραήλ: Φωτιά κοντά στην Ιερουσαλήμ – Εκκενώνονται πόλεις (εικόνες)

Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Ισραήλ, σε μια πυρκαγιά που κατακαίει τους δασώδεις λόφους έξω από την Ιερουσαλήμ, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει στην εκκένωση περισσότερων μικρών πόλεων σήμερα, καθώς αεροσκάφη και πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς για δεύτερη ημέρα.

Το πύρινο μέτωπο, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων δυτικά της Ιερουσαλήμ, είχε ως αποτέλεσμα να υψωθούν σύννεφα καπνού ανατολικά, φθάνοντας πάνω από την πόλη. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν πως ορισμένοι άνθρωποι δέχθηκαν φροντίδα, επειδή εισέπνευσαν καπνό, όμως δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

Ισραηλινός δημοσιογράφος ανέφερε στο Twitter ότι η Ελλάδα έχει προσφέρει τη βοήθειά της στο Ισραήλ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Greece has offered Israel assistance in efforts to extinguish the massive fire near Jerusalem pic.twitter.com/FsTe8rdUjC

