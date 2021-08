«Με έκανε να γελάσω» – Η αντίδραση Ταλιμπάν σε ερώτηση για τα δικαιώματα των γυναικών

Η επιστροφή των Ταλιμπάν έχει δημιουργήσει παγκόσμια ανησυχία για το μέλλον του Αφγανιστάν και ιδιαίτερα για τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στη χώρα. Η ανησυχία επιβεβαιώνεται και από την αντίδραση μαχητή Ταλιμπάν, ο οποίος ξέσπασε σε γέλια όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε on camera, αν στη νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής γυναίκες.

Το στέλεχος των Ταλιμπάν τόνισε ότι τα δικαιώματα των γυναικών θα βασίζονται στη Σαρία, ενώ όταν ερωτήθηκε για τον αν θα μπορούν να ψηφίζουν και να εκλέγονται… γέλασε. Μαζί του γέλασαν και οι άλλοι δύο μαχητές Ταλιμπάν που βρίσκονταν στο πλευρό του. Ζήτησε μάλιστα από τον εικονολήπτη να σταματήσει να μαγνητοσκοπεί.

Taliban collapses with laughter as journalist asks if they would be willing to accept democratic governance that voted in female politicians – and then tells camera to stop filming. “It made me laugh” he says.pic.twitter.com/km0s1Lkzx5

— David Patrikarakos (@dpatrikarakos) August 17, 2021