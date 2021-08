Αυστραλία: Πύθωνας πήγε «για ψώνια» σε σούπερ μάρκετ (βίντεο)

Ένας πύθωνας μήκους τριών μέτρων προκάλεσε σοκ στους πελάτες ενός σούπερ μάρκετ στο Σίδνεϊ, καθώς εμφανίστηκε πίσω από ράφι με μπαχαρικά, με εκπρόσωπο της αλυσίδας να αναφέρει ότι ήταν ένας «ασυνήθιστος πελάτης που ξεγλίστρησε» μέσα στο κατάστημα.

«Μόνο στην Αυστραλία!», έγραψε στο Facebook μια χρήστης, η οποία κοινοποίησε βίντεο με το τεράστιο φίδι εντός του σούπερ μάρκετ.

A sneaky snake has been spotted doing some essential shopping. 🐍

The python gave shoppers a fright at a Woolworths in #Glenorie.

Read more: https://t.co/j30tlsHjXL #9News pic.twitter.com/7Lw4wBMR0e

— 9News Sydney (@9NewsSyd) August 17, 2021