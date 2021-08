Η ατυχής απάντηση Μπάιντεν για το χάος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Οι Ταλιμπάν πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να αναγνωριστούν από τη διεθνή κοινότητα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε συνέντευξή του στο δίκτυο ABC που μεταδόθηκε σήμερα, και πρόσθεσε πως δεν πιστεύει ότι η οργάνωση έχει αλλάξει στις βασικές της πεποιθήσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση εάν νομίζει πως οι Ταλιμπάν έχουν αλλάξει, ο Μπάιντεν απάντησε: «Όχι. Πιστεύω ότι περνάνε κάποιου είδους υπαρξιακή κρίση: Θέλουν να αναγνωριστούν από τη διεθνή κοινότητα ως νόμιμη κυβέρνηση; Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλουν», είπε και πρόσθεσε πως η οργάνωση εμφανίζεται πιο αφοσιωμένη σε αυτά που πιστεύει.

Όμως, είπε ακόμη, οι Ταλιμπάν πρέπει επίσης να δουν αν μπορούν να φροντίσουν τους Αφγανούς.

«Τους νοιάζει αν έχουν φαγητό να φάνε, αν έχουν εισόδημα… που μπορεί να κινήσει μια οικονομία, τους νοιάζει αν μπορούν ή όχι να κρατήσουν ενωμένη την κοινωνία για την οποία μάλιστα λένε ότι ενδιαφέρονται τόσο πολύ», διερωτήθηκε ο Μπάιντεν στη συνέντευξη. «Δεν είμαι σίγουρος για κανένα από αυτά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης πως θα χρειαστεί οικονομική και διπλωματική πίεση –όχι στρατιωτική ισχύς– προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των γυναικών.

Ωστόσο η στιγμή της συνέντευξης που «κέρδισε» το μεγαλύτερο μερίδιο σχολιασμού στα social media αφορούσε την απάντηση που έδωσε ο Τζο Μπάιντεν όταν κλήθηκε από τον Τζορτζ Στεφανόπουλος να τοποθετηθεί για τις σκηνές απόγνωσης που κατεγράφησαν στην Καμπούλ.

Biden dismisses Afghans falling out of planes by saying “that was 4-5 days ago.” It was 2 days ago. pic.twitter.com/jWaxaHXsMT

— RNC Research (@RNCResearch) August 18, 2021