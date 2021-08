Ταλιμπάν: Αγρια καταστολή κατά διαδηλωτών, χάος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Οι Ταλιμπάν συντρίβουν κάθε θύλακα αντίστασης στην εξουσία τους, προχωρώντας σε συγκρούσεις με διαδηλωτές και αναγκάζοντας τους κατοίκους μίας ολόκληρης πόλης να παραμείνουν στα σπίτια τους ενώ το χάος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ συνεχίζεται από την απόπειρα χιλιάδων ανθρώπων να αναζητήσουν οδό διαφυγής.

HELP ME: A little Afghan girl is lifted over the wall to U.S. soldiers amid chaos and crowds Kabul airport. https://t.co/y9zAObMBZj pic.twitter.com/0qkxHl5SSO

Στην πόλη Κοστ στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν επεβλήθη την Πέμπτη απαγόρευση κυκλοφορίας επ’ αόριστον, ύστερα από τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και εμφανίζουν εκατοντάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν ενάντια στο νέο καθεστώς.

Πηγή που μίλησε στο CNN ανέφερε ότι κάθε είδους κίνησης θα απαγορευθεί ενώ κοινές δυνάμεις του Ισλαμικού Εμιράτου διεξάγουν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην πόλη.

Περίπου 650.000 Αφγανοί εκτιμάται ότι ζουν στις αστικές και αγροτικές περιοχές που περιβάλλουν την επαρχία της Κοστ.

Οι επιχειρήσεις – αστραπή για την καταστολή κάθε μορφής αντιπολίτευσης έρχεται σε κραυγαλέα αντίθεση με την απόπειρα των Ταλιμπάν να πείσουν διεθνή κοινότητα και παρατηρητές ότι στη «δεύτερη φορά» τους στην εξουσία θα είναι πιο συγκρατημένοι και πιο ανοικτοί στις διαφορετικές φωνές από ό,τι στην πρώτη (1996 – 2001)

Αντανακλά όμως την πραγματικότητα όπως αυτή εκτυλίσσεται σε όλη τη χώρα , όπου ανάλογα μέτρα καταστολής έχουν ήδη ληφθεί.

Shots ring out behind @clarissaward – as she stands less than 200 yards from the entrance of the Kabul airport.

“It’s definitely chaotic, she says. “It’s definitely dangerous.” pic.twitter.com/3iNgULO0fO

— Brianna Keilar (@brikeilarcnn) August 18, 2021