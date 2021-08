Τέξας: Η τελευταία επιθυμία μιας σκεπτικίστριας: Βεβαιώσου ότι τα παιδιά θα εμβολιαστούν

“Σε παρακαλώ, να βεβαιωθείς ότι τα παιδιά μου θα εμβολιαστούν”. Μια Αμερικανίδα αφηγείται την τραγική ιστορία της εξαδέλφης της και του συζύγου της, που ήταν σκεπτικιστές των εμβολίων και πέθαναν από Covid, με διαφορά δύο εβδομάδων, αφήνοντας τα τέσσερα παιδιά τους ορφανά.

Αυτά είναι τα λόγια της Λίντια Ροντρίγκες στην αδελφή της πριν διασωληνωθεί, αφηγήθηκε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η Ντότι Τζόουνς, πεπεισμένη ότι η εξαδέλφη της θα ζούσε αν είχε εμβολιαστεί.

Lydia and Lawrence Rodriguez died two weeks apart. They had been married for 21 years and are survived by their four children. https://t.co/n0F6T1fUmu

— FOX West Texas (@FOXWestTexas) August 19, 2021