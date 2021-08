Εμβόλιο Pfizer: Πλήρης έγκριση από τον FDA

Πλήρη έγκριση από τον FDA (Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων) έλαβε το εμβόλιο της Pfizer – BioNTech για τους πολίτες άνω των 16 ετών.

Η παραπάνω εξέλιξη αναμένεται να δώσει μια νέα ώθηση στον εμβολιασμό ανά τον κόσμο, καθώς υπήρχε αριθμός διστακτικών που απέφευγαν να εμβολιαστούν με το επιχείρημα ότι το εμβόλιο είναι σε «πειραματικό στάδιο», μολονότι είχε δοθεί άδεια επείγουσας χρήσης από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 204 εκατομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν κάνει το εμβόλιο της Pfizer μέχρι την περασμένη Κυριακή.

Είναι το πρώτο σκεύασμα που λαμβάνει πλήρη έγκριση από τον FDA.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αμερικανικών ΜΜΕ, αξιωματούχοι δημόσιας υγείας των ΗΠΑ ελπίζουν ότι η εξέλιξη αυτή θα βοηθήσει στο να πειστούν περισσότεροι Αμερικανοί να εμβολιαστούν.

«Ενώ εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη κάνει με πλήρη ασφάλεια εμβόλια για τον COVID-19, αναγνωρίζουμε ότι για ορισμένους η έγκριση του εμβολίου από τον FDA μπορεί τώρα να εμπνεύσει επιπλέον εμπιστοσύνη», δήλωσε η Τζάνετ Γούντκοκ, εν ενεργεία επίτροπος της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ.

Περίπου το 51% των Αμερικανών έχει εμβολιαστεί πλήρως, ποσοστό όχι επαρκές κατά τους ειδικούς, ειδικά δε την στιγμή που η Μετάλλαξη Δέλτα έχει αυξήσει τα κρούσματα, ειδικά σε περιοχές με μικρή εμβολιαστική κάλυψη.

Σύμφωνα με την Washington Post, η συγκεκριμένη έγκριση του εμβολίου ήταν η ταχύτερη στην ιστορία του οργανισμού, καθώς ήρθε σε λιγότερο από τέσσερις μήνες αφότου η Pfizer-BioNTech υπέβαλε αίτηση για άδεια, στις 7 Μαΐου.

Η ειδικός στη βιοηθική και δικηγόρος στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, Χόλι Φερνάντεζ Λιντζ, τόνισε ότι ο προσεκτικός χειρισμός της έγκρισης ήταν ζωτικής σημασίας για να πειστούν οι «διστακτικοί προς τον εμβολιασμό».

«Δεν μπορείτε να έχετε ανθρώπους να λένε ότι δεν θα εμβολιαστούν μέχρι να υπάρξει πλήρης έγκριση και στη συνέχεια να πουν ότι ο FDA έσπευσε να χορηγήσει αυτήν την έγκριση», τόνισε.

Ορισμένοι ειδικοί προέβλεψαν ότι δεν θα υπάρξει μεγάλη αύξηση στους εμβολιασμούς μετά την έγκριση, εκτιμώντας ότι δύσκολα θα αλλάξουν άποψη οι άνθρωποι που αποφεύγουν τα εμβόλια.

Σε tweet του, ο CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά σημειώνει: Κάθε μέρα, ξυπνάω περήφανος για την ομάδα μας στην Pfizer. Περήφανος για τη δουλειά που κάνουμε. Περήφανος για την διαφορά που πετυχαίνουμε. Και σήμερα είναι ιδιαιτέρως περήφανος.

Every day, I wake up proud of our team at @Pfizer.

Proud of the work we do.

Proud of the difference we are making.

And I am especially proud today.

— AlbertBourla (@AlbertBourla) August 23, 2021