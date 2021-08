Εμβόλιο Pfizer: Η πλήρης έγκριση ανοίγει την βεντάλια της υποχρεωτικότητας στις ΗΠΑ

Ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 θα γίνει υποχρεωτικός στον αμερικανικό στρατό μετά την οριστική έγκριση του σκευάσματος των Pfizer/BionTech, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

«Τώρα που το εμβόλιο της Pfizer εγκρίθηκε, το υπουργείο θα εκδώσει οδηγία που θα απαιτεί από όλα τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να εμβολιαστούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι.

Η απόφαση του FDA θα δημιουργήσει μια σειρά από απαιτήσεις υποχρεωτικών εμβολιασμών σε νοσοκομεία, κολέγια, εταιρείες και άλλους οργανισμούς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η United Airlines ανακοίνωσε ότι οι υπάλληλοί της θα πρέπει να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού εντός πέντε εβδομάδων από την έγκριση των κανονιστικών αρχών.

Το Όρεγκον έχει υιοθετήσει μια παρόμοια απαίτηση για όλους τους κρατικούς εργαζόμενους, όπως και μια σειρά από πανεπιστήμια σε πολιτείες από τη Λουιζιάνα έως τη Μινεσότα.

Η πλήρης έγκριση έρχεται την ώρα που η μάχη με την πανδημία βρίσκεται σε μια νέα κλιμάκωση λόγω της Μετάλλαξης Δέλτα, η οποία είναι πιο μολυσματική και έβαλε φρένο στα όσα είχε πετύχει ο εμβολιασμός στην χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Μετά τούτων, ο Λευκός Οίκος ευελπιστεί ότι μια μερίδα των περίπου 85 εκατ. Αμερικανών που παραμένουν ανεμβολίαστοι θα κινητοποιηθούν.

Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε στην εξέλιξη με την πλήρη έγκριση του εμβολίου της Pfizer και κάλεσε με έμφαση όσους Αμερικάνους παραμένουν ανεμβολίαστοι να σπεύσουν να εμβολιαστούν.

Ο ίδιος ζήτησε από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να αυξήσουν τις προϋποθέσεις τους όσον αφορά στην υποχρεωτικότητα για τον εμβολιασμό.

Tune in as I deliver remarks on the COVID-19 response and the vaccination program. https://t.co/IzHp2hD5iK

«Αν δεν έχετε εμβολιαστεί ακόμα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή», υπογράμμισε νωρίτερα στο Twitter.

To those in Henri’s path: Don’t forget that you may need to seek shelter while we’re still battling COVID-19 and the Delta variant. So wear a mask and try to observe social distancing.

And to everyone across the country, don’t get caught by the next storm. Get vaccinated now.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 23, 2021