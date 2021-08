Τσάρλι Γουότς: Πέθανε ο ντράμερ των Rolling Stones

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο ντράμερ των Rolling Stones Τσάρλι Γουότς.

Ο μουσικός γιόρτασε τον Ιούνιο τα 80α γενέθλιά του, ήταν μέλος του γκρουπ από το 1963.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε εκπρόσωπός του, ο Γουότς απεβίωσε σε νοσοκομείο.

Η είδηση του θανάτου έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση ότι ο Γουότς επρόκειτο να χάσει την περιοδεία του συγκροτήματος προκειμένου να αναρρώσει από ιατρική επέμβαση, η οποία δεν είχε διευκρινιστεί.

Ο Γουότς είχε διαγνωστεί με καρκίνο του καρκίνο του φάρυγγα το 2004.

«Ανακοινώνουμε με τεράστια θλίψη τον θάνατο του αγαπημένου μας Charlie Watts. Αποδήμησε εν ειρήνη σε νοσοκομείο του Λονδίνου, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του. Ο Τσάρλι ήταν ένας χαρισματικός σύζυγος, πατέρας και παππούς καθώς και, ως μέλος των Rolling Stones, ένας από τους μεγαλύτερους ντράμερ της γενιάς του».

Ενας από τους πρώτους που αντέδρασαν στο άκουσμα του θανάτου του ήταν ο Ρίνγκο Σταρ, ο ντράμερ των Beatles, γράφοντας: «Ο Θεός να σε ευλογεί Charlie Watts, θα μας λείψεις. Γαλήνη και αγάπη στην οικογένειά σου».

Ο Ελτον Τζον έγραψε: «Μία πολύ θλιβερή μέρα. Ο Charlie Watts ήταν ο απόλυτος ντράμερ. Ο πιο κομψός άνδρας και μία υπέροχη παρέα».

Μέλος των Stones από το 1963

Γεννημένος το 1941,ο Γουάτς ξεκίνησε να παίζει ντραμς σε R&B κλαμπ του Λονδίνου στις αρχές της δεκαετίας του 1960, προτού ενώσει τις δυνάμεις του με τους Μπράιαν Τζόουνς, Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς, συγκροτώντας τους Rolling Stones, τον Ιανουάριο του 1963.

Εραστής της jazz κατά βάθος, ο Γουότς βοήθησε τους Stones να γίνουν, μαζί με τους Beatles, ένα από τα συγκροτήματα που διέδωσαν παντού το rock ‘n’ roll στη δεκαετία του 60 με κλασικές επιτυχίες όπως το (I Can’t Get No) Satisfaction, Get Off My Cloud, Sympathy for the Devil και δεκάδες άλλα.