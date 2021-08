Επικοινωνία Μπλίνκεν – Τσαβούσογλου για το Αφγανιστάν – «Σημαντικός σύμμαχος η Τουρκία»

Επικοινωνία για την επιχείρηση εκκένωσης του Αφγανιστάν είχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Οι δύο κορυφαίοι διπλωμάτες συζήτησαν σχετικά με τις κοινές προσπάθειες για την ασφαλή και τακτική εκκένωση του Αφγανιστάν, όπως αναφέρει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Η Τουρκία είναι σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ και ανεκτίμητος εταίρος στην περιοχή», προσθέτει ο Μπλίνκεν.

I spoke with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu today about joint efforts to ensure a safe and orderly evacuation from Afghanistan. Turkey is an important NATO Ally and an invaluable partner in the region.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 24, 2021