Αεροδρόμιο Καμπούλ: Διπλή έκρηξη – Πληροφορίες για 13 νεκρούς (εικόνες)

Σκηνές χάους επικράτησαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ μετά την διπλή έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν και παιδιά, σκοτώθηκαν ενώ πολλοί φρουροί των Ταλιμπάν τραυματίστηκαν. Αμερικανικός αξιωματούχος έκανε λόγο για επίθεση αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από τις υπηρεσίες Υγείας του Αφγανιστάν, από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν περισσότεροι από 60 άνθρωποι. Πληροφορίες του Reuters αναφέρουν ότι έξι άνθρωποι πέθαναν την ώρα που μεταφέρονταν σε νοσοκομεία της Καμπούλ

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών είναι και τρεις Αμερικανοί στρατιώτες, ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση.

Το ISIS πίσω από την επίθεση

Το Politico, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και ένα άλλο πρόσωπο με γνώση της κατάστασης, υποστηρίζει ότι ένας βομβιστής αυτοκτονίας του Ισλαμικού Κράτους ευθύνεται για την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην Πύλη Άμπεϊ, τη μία από τις τρεις προσβάσεις στο αεροδρόμιο, όπου τις τελευταίες ημέρες συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να φύγουν από τη χώρα που πλέον ελέγχεται από τους Ταλιμπάν.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι η έκρηξη ήταν αποτέλεσμα μιας «σύνθετης επίθεσης» που προκάλεσε αρκετά θύματα. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι σημειώθηκε μια ακόμα έκρηξη κοντά στο ξενοδοχείο Μπάρον.

Το Fox μετέδωσε ότι στο ξενοδοχείο αυτό συγκεντρώνονταν οι Αμερικανοί πολίτες που ανέμεναν τη σειρά τους για να απεγκλωβιστούν από το Αφγανιστάν. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέμεναν και πολλοί Βρετανοί που ανέμεναν να αποχωρήσουν από την Καμπούλ.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera στην Καμπούλ έκανε λόγο για χαοτικές σκηνές μετά την έκρηξη, με τους Ταλιμπάν να ανοίγουν πυρ στον αέρα και να χτυπάνε τους πάντες, ακόμα και τους δημοσιογράφους, προκειμένου να απομακρύνουν τον πλήθος.

Σημειώνεται ότι χιλιάδες Αφγανοί έχουν συγκεντρωθεί εδώ και μέρες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ στην προσπάθεια τους να αποχωρήσουν από την χώρα.

Live εικόνα

Διεθνείς αντιδράσεις

Από την έκρηξη πλησίον του αεροδρομίου της Καμπούλ δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές . Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν μεταξύ των θυμάτων ούτε Αφγανοί πολίτες ελληνικού ενδιαφέροντος.

μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με . Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν μεταξύ των θυμάτων ούτε Αφγανοί πολίτες ελληνικού ενδιαφέροντος. Την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι «η τρέχουσα αστάθεια (στο Αφγανιστάν) δεν μπορεί να προκαλέσει αναζωπύρωση της τρομοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ . «Ανησυχώ πολύ με την είδηση της έκρηξης στην Καμπούλ και παρακολουθώ στενά την κατάσταση. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Η εγγύηση της ασφαλούς διέλευσης προς το αεροδρόμιο παραμένει ζωτικής σημασίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τρέχουσα αστάθεια δεν μπορεί να προκαλέσει αναζωπύρωση της τρομοκρατίας».

. «Ανησυχώ πολύ με την είδηση της έκρηξης στην Καμπούλ και παρακολουθώ στενά την κατάσταση. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Η εγγύηση της ασφαλούς διέλευσης προς το αεροδρόμιο παραμένει ζωτικής σημασίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τρέχουσα αστάθεια δεν μπορεί να προκαλέσει αναζωπύρωση της τρομοκρατίας». Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση: «Καταδικάζω έντονα τη φρικιαστική τρομοκρατική επίθεση έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Οι σκέψεις μου είναι σε όσους επλήγησαν και στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Προτεραιότητά μας παραμένει να απομακρύνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους».

καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση: «Καταδικάζω έντονα τη φρικιαστική τρομοκρατική επίθεση έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Οι σκέψεις μου είναι σε όσους επλήγησαν και στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Προτεραιότητά μας παραμένει να απομακρύνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους». Το Ιταλικό ΥΠΕΞ έκανε γνωστό ότι δεν υπάρχουν Ιταλοί πολίτες ανάμεσα στα θύματα.

έκανε γνωστό ότι δεν υπάρχουν Ιταλοί πολίτες ανάμεσα στα θύματα. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι δύο χωριστές εκρήξεις σημειώθηκαν έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματισμοί στις τουρκικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή.

ανακοίνωσε ότι σημειώθηκαν έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματισμοί στις τουρκικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή. Η αμερικανική πρεσβεία κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ να «φύγουν αμέσως».

κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ να «φύγουν αμέσως». Ο Γάλλος πρεσβευτής στο Αφγανιστάν Νταβίντ Μαρτινόν προειδοποίησε ότι μια δεύτερη έκρηξη μπορεί να πλήξει το αεροδρόμιο της Καμπούλ, μετά την επίθεση αυτοκτονίας. «Προς όλους τους φίλους μας στο Αφγανιστάν: αν βρίσκεστε κοντά στις πύλες του αεροδρομίου, φύγετε όσο το δυνατό γρηγορότερα, μια δεύτερη έκρηξη μπορεί να σημειωθεί», έγραψε στο Twitter.

προειδοποίησε ότι μια δεύτερη έκρηξη μπορεί να πλήξει το αεροδρόμιο της Καμπούλ, μετά την επίθεση αυτοκτονίας. «Προς όλους τους φίλους μας στο Αφγανιστάν: αν βρίσκεστε κοντά στις πύλες του αεροδρομίου, φύγετε όσο το δυνατό γρηγορότερα, μια δεύτερη έκρηξη μπορεί να σημειωθεί», έγραψε στο Twitter. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Times , δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των Βρετανών στρατιωτών από την επίθεση που σημείωθηκε στην Πύλη Αμπέι, απέναντι από το ξενοδοχείο Μπάρον.

, δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των Βρετανών στρατιωτών από την επίθεση που σημείωθηκε στην Πύλη Αμπέι, απέναντι από το ξενοδοχείο Μπάρον. Επίσης, μια πηγή των γερμανικών υπηρεσιών ασφαλείας ανέφερε ότι δεν υπάρχουν θύματα ούτε μεταξύ των Γερμανών στρατιωτών.

Εικόνες από το σημείο



#Afghanistan: Explosion outside the Eastern Gate of #Kabul airport #KabulAirport. US officials initial reports suggest it was a suicide bomb. @CNTrentF24 tells us more ⤵️ pic.twitter.com/knYfbRSsMC — FRANCE 24 English (@France24_en) August 26, 2021

#Internacional 💥El portavoz del #Pentágono, John Kirby, ha informado este jueves que se ha producido una #explosión a la entrada del aeropuerto de #Kabul, donde varios de los ciudadanos que intentaban escapar del #Talibán resultaron heridos. pic.twitter.com/oejVZJCwly — CN Noticias (@CallejeroPue) August 26, 2021

#Explosion at Abbey gate of #Kabul airport ▪️The explosion was caused by a suicide bomb.

▪️At least three #US service members wounded in attack on #Kabul Airport.

▪️At least eleven #civilans were reportedly killed and injured by the explosion. pic.twitter.com/78OeQuxUUp — EHA News (@eha_news) August 26, 2021

Breaking news: An explosion outside Kabul airport has been confirmed by US Pentagon press secretary John Kirby. #BreakingNews #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/imeDuGH1op — Khaled Nikzad (@nikzad_khaled) August 26, 2021

Kabul airport explosion pic.twitter.com/fmyosQAhhy — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 26, 2021

Pictures coming out of Kabul following explosion at airport pic.twitter.com/Gw5nlvnPqA — Election Wizard (@ElectionWiz) August 26, 2021

Ο χάρτης της περιοχής (AFP)

Βρετανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον συγκάλεσε εκτάκτως συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης κρίσεων «Κόμπρα» για να εξετάσει την κατάσταση στην Καμπούλ, μετά την έκρηξη έξω από το αεροδρόμιο της πόλης, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Ο πρωθυπουργός έχει ενημερωθεί για την κατάσταση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και θα προεδρεύσει της COBR (επιτροπή διαχείρισης κρίσεων) αργότερα σήμερα το απόγευμα», δήλωσε εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου.

Ο βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε νωρίτερα πως ο χρόνος εξαντλείται για να απομακρυνθούν αυτοί που απομένουν στο Αφγανιστάν, αλλά τόνισε πως η μεγάλη πλειονότητα αυτών που μπορούν να έρθουν στη Βρετανία έχει ήδη αναχωρήσει.

Λίγες ώρες πριν την έκρηξη, ο Βρετανός υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Τζέημς Χίπεϊ, εκτίμησε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα για πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Γαλλία

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν επιδεινώθηκε ραγδαία και κυρίως γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ είναι ιδιαίτερα τεταμένη, εκτίμησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, από το Δουβλίνο όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. «Αντιμετωπίζουμε μια πολύ τεταμένη κατάσταση», είπε ο Μακρόν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν, προτρέποντας όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η Γαλλία προσπαθεί ακόμη να απεγκλωβίσει «πολλές εκατοντάδες» ανθρώπους από το Αφγανιστάν και θα κάνει «τα μέγιστα» για να τα καταφέρει, όμως δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα πετύχει τον στόχο αυτό, λόγω της κατάστασης στο αεροδρόμιο, πρόσθεσε.

«Τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 20 λεωφορεία με ανθρώπους με διπλή υπηκοότητα και με Αφγανούς τους οποίους θέλουμε να επαναπατρίσουμε», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι αυτό σημαίνει πως «πολλές εκατοντάδες άνθρωποι ακόμη διατρέχουν κίνδυνο». Ορισμένα από τα λεωφορεία αυτά βρίσκονται στην πύλη του αεροδρομίου της Καμπούλ και είναι σε εξέλιξη συνομιλίες με τους Ταλιμπάν για το πώς θα απομακρυνθούν οι άνθρωποι από τη χώρα, συνέχισε.

Για λόγους ασφαλείας, ο πρεσβευτής της Γαλλίας στο Αφγανιστάν, ο Νταβίντ Μαρτινόν, θα επιστρέψει εντός των επόμενων ημερών στο Παρίσι και θα συνεχίσει να εργάζεται από τη γαλλική πρωτεύουσα, εξήγησε ο Μακρόν.

ΗΠΑ

Περίπου 13.400 άνθρωποι μεταφέρθηκαν χθες, Τετάρτη, αεροπορικώς από το Αφγανιστάν, αυξάνοντας σε περίπου 95.700 το συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν απομακρύνει από τις 14 Αυγούστου οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους στον συνασπισμό, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία που έχουν θέσει οι ΗΠΑ για την ασφαλή απομάκρυνση των ενόπλων δυνάμεων τους από την Καμπούλ είναι η 31η Αυγούστου.

Η συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ με τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο θα καθυστερήσει λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν, μετέδωσε το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού.

Γερμανία

Μια σημαντική απειλή επιθέσεων από μαχητές του Ισλαμικού Κράτους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ παρεμποδίζει όλο και περισσότερο τις προσπάθειες εκκένωσης στο σημείο, σύμφωνα με τη Γερμανίδα υπουργός Άμυνας Ανεγκρέτ Κραμπ – Καρενμπάουερ.

«Το υπουργείο Εξωτερικών συμβούλεψε χθες του ανθρώπους στην Καμπούλ να μην μεταβαίνουν πλέον μόνοι τους στο αεροδρόμιο», δήλωσε η ίδια σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο, προσθέτοντας ότι αυτό περιορίζει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες πρόσβασης το αεροδρόμιο όσων πρέπει να εκκενώσουν.

Ο γερμανικός στρατός έχει απομακρύνει πάω από 5.200 ανθρώπους από την Καμπούλ μέχρι στιγμής, και συγκεκριμένα 4.200 Αφγανούς και 505 Γερμανούς, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Άμυνας Έμπερχαρντ Τσόρν. Η Γερμανία είναι πιθανό να τερματίσει τις πτήσεις εκκένωσης σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Ιταλία

Αφγανικές δυνάμεις πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να διαλύσουν τα πλήθη κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και όχι εναντίον ενός ιταλικού μεταγωγικού αεροσκάφους που αναχωρούσε εκείνη την ώρα, όπως είχε αναφερθεί αρχικά, δήλωσε κυβερνητική πηγή, επικαλούμενη εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

Νωρίτερα πηγή του υπουργείου Άμυνας στη Ρώμη ανέφερε πως το μεταγωγικό C-130, στο οποίο επέβαιναν σχεδόν 100 Αφγανοί άμαχοι, δέχθηκε πυρά μερικά λεπτά μετά την απογείωσή του από την Καμπούλ. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο για το συμβάν.

Ιταλίδα δημοσιογράφος δήλωσε στο Sky 24 TG πως επέβαινε στο αεροσκάφος μαζί με 98 Αφγανούς αμάχους όταν φάνηκε πως το αεροσκάφος τίθεται στο στόχαστρο από πυρά πολυβόλου. «Ο πιλότος αντέδρασε αμέσως και έκανε ελιγμούς προκειμένου να μην χτυπηθεί το αεροσκάφος μερικά λεπτά μετά την απογείωσή του από την Καμπούλ. Υπήρξε κάποιος πανικός», δήλωσε η δημοσιογράφος.

Ρωσία

Περίπου 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ από την έναρξη της απομάκρυνσης πολιτών από Αμερικανούς στρατιωτικούς, δήλωσε ο πρέσβης της Ρωσίας στην Καμπούλ Ντμίτρι Ζιρνόφ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο «Ρωσία-24».

«Στο αεροδρόμιο της Καμπούλ επικρατεί χάος, οι Αμερικανοί εκεί στην πραγματικότητα δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τίποτα. Είχαν θύματα, περίπου 50 απλοί άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους», δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης.