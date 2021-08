ΗΠΑ: Έκρηξη στις νοσηλείες, ξεπέρασαν τις 100.000 – Επιστροφή στα ποσοστά Ιανουαρίου

Ο αριθμός των ασθενών με COVID-19 που έχουν εισαχθεί και νοσηλεύονται στα νοσοκομεία των ΗΠΑ ξεπέρασε χθες Πέμπτη το όριο των 100.000, με άλλα λόγια έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ μηνών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, καθώς καταγράφεται αναζωπύρωση της πανδημίας, η οποία αποδίδεται στη Μετάλλαξη Δέλτα, το πιο μολυσματικό παραλλαγμένο στέλεχος του νέου κορωνοϊού.

Ως εκ τούτου, η πίεση στο σύστημα υγείας κλιμακώνεται με τις νοσηλείες ασθενών με COVID-19 να έχουν υπερδιπλασιαστεί τον τελευταίο μήνα.

Την τελευταία εβδομάδα, κάθε ώρα που περνούσε εισάγονταν στα νοσοκομεία 500 ασθενείς COVID κατά μέσον όρο, σύμφωνα με δεδομένα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

