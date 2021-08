BBC – Βραζιλία: Κάθειρξη 31 ετών στη σύζυγο του Έλληνα πρέσβη για σχεδιασμό της δολοφονίας του το 2016

Σε 31 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε η Βραζιλιάνα σύζυγος του Έλληνα πρέσβη στη Βραζιλία Κυριάκου Αμοιρίδη, για τη δολοφονία του στα τέλη Δεκεμβρίου του 2016, σύμφωνα με το BBC.

Η σορός του 59χρονου Έλληνα πρέσβη είχε βρεθεί μέσα στο πορτμπαγκάζ του απανθρακωμένου αυτοκινήτου του στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η σύζυγός του, Φρανσουάζ ντε Σούζα Ολιβέιρα, διατηρούσε σχέση με τον αστυνομικό Σέρτζιο Γκόμες, ο οποίος είχε ομολογήσει ότι σκότωσε τον Έλληνα διπλωμάτη καθοδηγούμενος από εκείνη και σήμερα βρίσκεται στη φυλακή, όπου εκτίει ποινή κάθειρξης 22 ετών.

Στο τέλος της δίκης, ένας δικαστής χαρακτήρισε το έγκλημα «κτηνώδες».

Ένας άλλος άνδρας, συγγενής του Γκόμες, ο Εντουάρντο Μορέιρα Τεντέσκι ντε Μέλο, κρίθηκε αθώος, αλλά έχει ήδη εκτίσει ένα χρόνο στη φυλακή επειδή βοήθησε στην απόκρυψη του πτώματος του Έλληνα πρέσβη.

Wife of murdered Greek ambassador jailed over his death in Brazil https://t.co/aBh5AIgCPX

