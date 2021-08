HΠΑ: Χτυπά τη Λουιζιάνα ο τυφώνας Άιντα – Χωρίς ρεύμα πάνω από 120.000 σπίτια

Ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε το βράδυ της Κυριακής ότι ο τυφώνας Άιντα είναι πολύ επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές, ενώ η διακοπή της ηλεκτροδότησης μπορεί να διαρκέσει για εβδομάδες, για τους κατοίκους της περιοχής του Κόλπου.

Ο Άιντα, που είναι τυφώνας κατηγορίας 4, έφτασε το απόγευμα στο Πορτ Φουρσόν της Λουιζιάνας, με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 235 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC).

Ήδη, έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περισσότερα από 122.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως στις νοτιοανατολικές περιοχές της Πολιτείας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Νέας Ορλεάνης κάλεσε τους κατοίκους που δεν διαθέτουν δωμάτια χωρίς παράθυρα στο σπίτι τους να κλειστούν στην τουαλέτα ή ακόμη και στην ντουλάπα για να προστατευθούν.

Security footage from a house in Grand Isle, LA, where Hurricane #Ida made landfall a little over an hour ago. Remember, this is just the front side of the storm. The back side is almost always worse. Praying for everyone in the path of this beast#ida #hurricaneIda pic.twitter.com/0XMwwZApw8

— Abhishek Saxena (@tagabhishek) August 29, 2021