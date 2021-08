Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη δυτική Τουρκία, το μεσημέρι της Τρίτης, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Κατά την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) της Τουρκίας, ο σεισμός είχε μέγεθος 5 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 38 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αφιόν Καραχισάρ, κοντά στην Κιουτάχεια.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

M4.9 #earthquake (#deprem) strikes 91 km S of #Eskişehir (#Turkey) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/dsiEtYmxtF

— EMSC (@LastQuake) August 31, 2021