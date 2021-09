Μ. Σχοινάς: Ακύρωσε ταξίδι στις ΗΠΑ λόγω του αμερικανικού μπλόκου

Στους λόγους για τους οποίους ακύρωσε το ταξίδι του στις ΗΠΑ, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς κατά τη διάρκεια συζήτησης σε πάνελ του European Forum Alpbach.

VP @MargSchinas “I cancelled my planned trip to the USA next week because I do not find the lack of reciprocity on travel rules fair. Nor does it make sense – Europe is the most vaccinated continent in the world.” #Efa21 pic.twitter.com/tSFbfP2xbo

