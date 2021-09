Εμβόλιο: Οι νέες οδηγίες του ECDC για την τρίτη δόση

Δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για χορήγηση ενισχυτικών δόσεων εμβολίων σε πλήρως εμβολιασμένα άτομα στο γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με τεχνική έκθεση που εκδόθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη επιπλέον δόσεις για άτομα με έντονα εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ως μέρος του πρωτογενούς εμβολιασμού τους, εάν δεν επιτευχθεί επαρκές επίπεδο προστασίας από τον τυπικό πρωτογενή εμβολιασμό.

Τα στοιχεία που βασίζονται στην αποτελεσματικότητα του εμβολίου και τη διάρκεια προστασίας δείχνουν ότι όλα τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί στην ΕΕ/τον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) είναι επί του παρόντος εξαιρετικά προστατευτικά έναντι νοσηλείας, σοβαρών ασθενειών και θανάτων που σχετίζονται με την COVID-19, ενώ περίπου ένας στους τρεις ενήλικες στην ΕΕ/ΕΟΧ άνω των 18 ετών χρόνια δεν είναι ακόμη πλήρως εμβολιασμένος.

Σε αυτήν την κατάσταση, η προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι ο εμβολιασμός όλων εκείνων των επιλέξιμων ατόμων που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τον προτεινόμενο εμβολιασμό.

Παράλληλα, ο ECDC αναφέρει ότι, είναι επίσης ζωτικής σημασίας η συνέχιση της εφαρμογής μέτρων όπως η φυσική απόσταση, η υγιεινή των χεριών και του αναπνευστικού και η χρήση μάσκας προσώπου όπου απαιτείται, ιδίως σε χώρους υψηλού κινδύνου, όπως εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης ή νοσοκομειακούς θαλάμους με ασθενείς σε κίνδυνο σοβαρής νόσου COVID-19.

Επισημαίνεται ότι είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ ενισχυτικών δόσεων για άτομα με φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα και πρόσθετων δόσεων για άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Ορισμένες μελέτες αναφέρουν ότι μια επιπλέον δόση εμβολίου μπορεί να βελτιώσει την ανοσολογική απόκριση σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, όπως λήπτες μοσχεύματος οργάνων των οποίων οι αρχικές αποκρίσεις στον εμβολιασμό ήταν χαμηλές.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιλογή χορήγησης πρόσθετης δόσης εμβολίου θα πρέπει ήδη να εξετάζεται. Θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί η παροχή πρόσθετης δόσης, ως προληπτικό μέτρο, σε ηλικιωμένα ασθενή άτομα, ιδιαίτερα σε εκείνους που ζουν σε κλειστούς χώρους, όπως είναι οι τρόφιμοι κέντρων μακροχρόνιας περίθαλψης.

Το tweet της επιτρόπου Στέλλας Κυριακίδου: Τονίζει ότι ο ECDC εισηγείται ενισχυτική δόση για τους πλέον ευπαθείς των πολιτών. Σημειώνει ότι προτεραιότητα είναι να αυξηθεί το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί στην Ε.Ε.



New guidance from @ECDC_EU on #COVID19 vaccination recommends additional doses for the most vulnerable of our citizens.

The key priority now is to increase vaccination rates across 🇪🇺 & the 🌍 and ensure that as many as possible are protected by full vaccination.#SafeVaccines https://t.co/XUgWhjfNtd

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) September 1, 2021